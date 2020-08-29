محكمة ألمانية تسمح بخروج احتجاجات في برلين على قيود فيروس كورونا

أعطت محكمة إقليمية ألمانية الضوء الأخضر اليوم السبت لتنظيم مظاهرات حاشدة في برلين على قيود فيروس كورونا وأصدرت حكما ضد الحظر الذي فرضته العاصمة الألمانية على مثل هذه الاحتجاجات.

واستعدت الشرطة لأعمال عنف بعدما حث نشطاء معارضون للإجراءات المتعلقة بالفيروس متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف أرجاء أوروبا على تهيئة أنفسهم والتجمع في برلين، وفقا لوكالة رويترز.

وقضت المحكمة بأن "التجمعات التي خططت لها عدة مبادرات في 29 أغسطس ضد سياسة كورونا التي تنتهجها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات يمكن أن تحدث".

وتمكنت ألمانيا حتى الآن من إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بشكل أفضل من العديد من نظيراتها الأوروبية، إذ ساعد إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة على نطاق واسع في الحد من الإصابات والوفيات.

لكن الإصابات اليومية الجديدة زادت على نحو مطرد في الأسابيع الأخيرة، كما هو الحال في معظم أنحاء العالم.

وحثت المستشارة أنجيلا ميركل المواطنين أمس الجمعة على الحفاظ على حذرهم من الفيروس. وقالت "هذه مسألة خطيرة.. خطيرة كما كانت في أي وقت مضى، وعليكم مواصلة التعامل معها بجدية".