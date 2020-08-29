برشلونة يستعد للرد على قرار ميسي

يستعد برشلونة للرد على ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني، بعدما أبلغ إدارة الفريق أنه لن يحضر غدًا الأحد لاختبارات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ووفقا لبرنامج «التشيرينجيتو» فإن برشلونة سيرد على ميسي في الدقائق القليلة القادمة بفاكس آخر يذكّره بأن لديه عقدًا ساريًا وأنه يجب أن يظهر في اختبارات فيروس كورونا غدًا الأحد.

وكانت إذاعة «راك1» الإسبانية فإن ميسي أبلغ برشلونة أنه لن يخضع لفحص فيروس كورونا «PCR» غدًا الأحد.

وأضافت الإذاعة فإن النجم الأرجنتيني متمسك بقراره بالرحيل عن الفريق هذا الصيف، بعد 20 عامًا قضاها في برشلونة.

من جانبها أكدت شبكة «ESPN» الأمريكية أن ميسي أبلغ إدارة برشلونة بالفعل أنه لن يتواجد غدًا لإجراء الفحوصات وأيضا لن يحضر للتدريبات الاثنين المقبل.

ميسي كان أبلغ برشلونة عبر الفاكس الثلاثاء الماضي، برغبته بالرحيل عن الفريق، لكن رد النادي برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو كان رافضًا بشكل قاطع مغادرة ميسي.

ميسي يرى أنه يحق له إنهاء تعاقد من طرف واحد بناء على بند موجود في العقد، لكن إدارة برشونة تصر على أن فترة استعمال ميسي لهذا البند قد انتهت 10 يونيو الماضي، وبالتالي لن يسمح له بالرحيل إلا بكسر شرط عقده الذي يبلغ 700 مليون يورو.