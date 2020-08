بعد أن قضت 10 سنوات في أحد أكثر السجون الإيرانية بشاعة، الآن تواجه نسرين ستودة أشهر ناشطة إيرانية خطر الموت، بعد أن اضربت عن الطعام، ما سبب لها تقلبات كبيرة في ضغط الدم ومستويات السكر، عوضًا عن فقدانها نحو 6 كيلوجرامات من وزنها.

وقال رضا خندان، زوج نسرين في منشورات له عبر فيس بوك، اليوم السبت، إن زوجته التي كانت تعمل محامية وناشطة حقوقية إيرانية، ومعتقلة في سجن "إيفين" سيء السمعة في العاصمة الإيرانية طهران، بدأت صحتها تتدهور بعد 17 يومًا من إضرابها عن الطعام.

وبدأت "ستودة" إضرابها في 11 أغسطس الجاري، احتجاجًا على ما وصفته بالظروف غير العادلة وغير القانونية للسجناء السياسيين في البلاد، اللذين ساءت أوضاعهم بشدة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، منذ أن غزت إيران لجعلها بؤرة عالمية للمرض.

لكن مع تردي أوضاعها الصحية، ناشد 44 محاميًا إيرانيا نسرين وغيرها من السجناء السياسيين، الأسبوع الماضي، إنهاء إضرابهم عن الطعام وعدم تعريض حياتهم للخطر، حيث قالوا في رسالة لها إنها وبعض المواطنين المضطهدين في السجن، الذين لا يجدون طريقة لاستعادة حقوقهم وحقوق الناس، قد أضربوا عن الطعام كملاذ أخير، وأنه من خلال المخاطرة بصحتهم يسعون للتأثير على السلوك الاستبدادي وغير القضائي للحكام، وإيصال رسالتهم إلى الناس.

💔 Video of Nasrin Sotoudeh’s young kids visiting her in jail. She pretends to pluck her son’s lollipop from his hand & eat it. Still smiling & resolute. Her daughter on the left cannot hide her tears. Sentenced to 38 years & 148 lashes for “sowing corruption on earth” IRI GFYS pic.twitter.com/4cGlEeugSl