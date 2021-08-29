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طالبان: أبواب الجامعات مفتوحة أمام النساء لكن دون اختلاطهن مع الذكور

التعليم في أفغانستان
التعليم في أفغانستان
وكالات
نشر في: الأحد 29 أغسطس 2021 - 10:24 م | آخر تحديث: الأحد 29 أغسطس 2021 - 10:24 م

قال مسئول في حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأحد، إن الحركة ستسمح للنساء الأفغانيات بمتابعة الدراسة في الجامعات، شريطة عدم اختلاطهن بالطلاب الذكور.

وقال عبد الباقي حقاني، المسئول في الحركة، خلال اجتماع لمجلس أعيان (لويا جيرجا)، اليوم الأحد: "سيواصل أبناء الشعب في أفغانستان دراساتهم العليا بأمان ومن دون اختلاط بين النساء والرجال". وسيتم الفصل بين الفتيان والفتيات في المدارس الابتدائية والثانوية أيضا.

من جانبه دعا مسئولون ومحاضرون سابقون في جامعات أفغانستان حركة "طالبان" إلى الحفاظ على نظام التعليم في البلاد وتحديثه بدلا من إنشاء نظام جديد الذي من خلاله يمنع الاختلاط في الجامعات.

وقال وزير التعليم العالي السابق عباس بصير، اليوم الأحد، في مؤتمر حول التعليم العالي عقدته "طالبان"، إن البدء من جديد خطأ ارتكبته الحكومات السابقة. وأضاف: "دعونا لا نرفض كل شيء.. لا ينبغي أن نبدأ نظاما جديدا".

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