كوزمين يتولى تدريب اتحاد جدة السعودي

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي اليوم الأحد رسميا تعيين الروماني كوزمين كونترا في منصب المدير الفني خلفا للمدرب البرازيلي كاريلي، الذي تمت إقالته عقب الخسارة في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال على يد الرجاء المغربي.

ونشر النادي صورة للمدرب عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" معلنا بشكل رسمي تعيينه مدربا للفريق لمدة موسم واحد.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الروماني مهمته مع الاتحاد، خلال فترة التوقف الحالية، التي يخوض فيها المنتخب السعودي مباراتين في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وينتظر أن تكون أول مباراة رسمية للاتحاد تحت قيادة كوزمين أمام أبها يوم 11 سبتمبر المقبل، عقب استئناف الدوري بمنافسات الجولة الرابعة.

وسبق لكوزمين البالغ 45 عامًا اللعب في العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، كما مثّل منتخب رومانيا في 73 مباراة دولية.

واختتم كوزمين مشواره في الملاعب، بقميص بوليتينيكا تيميسوارا الروماني في 2011، قبل أن يتجه لعالم التدريب.

وخلال مسيرته كمدرب، قاد كونترا العديد من الأندية، أبرزها خيتافي الإسباني وجوانزو الصيني ودينامو بوخارست الروماني، كما تولى تدريب منتخب رومانيا في الفترة بين 2017 و2019.

وخاض كوزمين 216 مباراة مع مختلف الأندية خلال مسيرته التدريبة وحقق 100 انتصار و59 تعادلًا و57 خسارة.