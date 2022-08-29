المستشار الألماني يلقي خطابا حول نقطة تحول الاتحاد الأوروبي خلال زيارة إلى براغ

يلقي المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت لاحق اليوم الاثنين خطابا مهما يتطرق إلى "تحول كبير" في السياسة الأوروبية خلال زيارته إلى براغ.

وقال مسؤولون قبيل الحدث، إن الخطاب، الذي يأتي في إطار زيارته الأولى إلى جمهورية التشيك كرئيس للحكومة الألمانية، سيتناول "نقطة تحول في الاتحاد الأوروبي" وآثارها على التكتل .

كان شولتس قد استخدم بالفعل عبارة "نقطة تحول" في فبراير ليصف تأثير هجوم روسيا على أوكرانيا وما نتج عنه من تحول في السياسة الخارجية والأمنية الألمانية.

ومن المقرر أن يلقي شولتس خطابا مدته 60 دقيقة في "كارولينوم"، المبنى التاريخي الرئيسي لجامعة تشارلز، التي تأسست عام 1348 وهي واحدة من أقدم الجامعات في أوروبا. وكانت المستشارة السابقة، أنجيلا ميركل، قد تحدثت في "كارولينوم" عام 2008.

في أعقاب ذلك ، من المقرر أن يلتقي شولتس رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا. ومن المرجح أن تركز المحادثات بينهما حول سياسة الطاقة الأوروبية والنقاش الخاص بتقييد دخول السائحين الروس وتوريدات السلاح إلى أوكرانيا.

وكانت التشيك تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في مطلع يوليو الماضي، وسيعقد في براغ اجتماعا لوزراء خارجية دول التكتل يومي الثلاثاء والأربعاء، كما أنه من المقرر عقد قمة للاتحاد الأوروبي هناك في بداية أكتوبر المقبل.