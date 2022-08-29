صبحي يستقبل شباب اليد بمطار القاهرة بعد التتويج ببطولة إفريقيا

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استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بعثة المنتخب الوطنى لكرة اليد تحت 18 عاماً، بمطار القاهرة الدولى قادمةً من رواندا بعد انتهاء المشاركة فى البطولة الإفريقية.

وحقق المنتخب الوطنى لقب البطولة الإفريقية بعد فوزه على منتخب الجزائر فى نهائى البطولة التى استضافتها العاصمة الرواندية "كيجالي"، في الفترة 20-29 أغسطس 2022، وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب الوطني إلى منافسات كأس العالم لكرة اليد ناشئين.

قال وزير الشباب والرياضة :"إن منظومة كرة اليد المصرية تحقق إنجازات عديدة على مستوى جميع المنافسات فى مختلف المحافل، وباتت المنتخبات الوطنية لكرة اليد تضاهى كبرى منتخبات العالم، وتقدم مستوى رائع يلقى إشادة الجميع، ويُكلل بالفوز بالألقاب المختلفة".

أوضح أشرف صبحى أن مصر لديها جيلٌ واعد فى كرة اليد يُكمل مسيرة النجاح والتفوق للرياضة المصرية فى كرة اليد، مؤكداً دعمه الدائم للاتحاد وللاعبى المنتخبات فى المراحل العمرية المختلفة، وتحفيزهم الدائم على التطور بشكل مستمر، والحفاظ على مستواهم الفني.

هنأ وزير الرياضة لاعبى البعثة المصرية والجهاز الفنى والإدارى وجميع أعضاء البعثة على الإنجاز الجديد الذى حققوه بإحراز بطولة إفريقيا للناشئين؛ تأكيدًا على ريادة كرة اليد المصرية على مستوى القارة الإفريقية، متمنياً للاعبين التوفيق فيما هو قادم من منافسات.