كشف المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي عن كواليس رحيل حمزة الجمل المدير الفني عن تدريب الفريق بعد جلسة جمعت بينهما مؤخراً.

ونجح الجمل في تجنيب الدراويش معاناة صراع الهبوط بعدما قاد الأصفر والأزرق لتحقيق 27 نقطة كاملة حيث تسلم الفريق ورصيده 11 نقطة فقط ووصل معه قبل جولة من ختام المسابقة إلى النقطة 38.

وأوضح الكومي في تصريحات إذاعية أن الإدارة رأت أن مباراة طلائع الجيش الأخيرة ليست مهمة أن يخوضها الفريق الأول ومن ثم يجب منح فرصة للشباب، وهو ما رفضه الجمل مفضلاً ألا يكون مسؤولا عن تلك المباراة.

وتابع: "مازلنا لم نحسم مصير حمزة الجمل، هو قدم دوراً مهما مع الفريق وسنكرمه عليه، وإذا جلسنا واتفقنا على التجديد سنعلن ذلك، ولكن إذا لم نتفق فنشكره على الفترة الماضية".

وأضاف الكومي: "إذا تعاقدنا مع مدرب جديد فبالطبع سيكون أجنبي.. الأزمة المالية في النادي؟.. نعم نحن في موقف صعب، لكنني سأتحمل راتب المدرب الأجنبي، مثلما تحملت قيمة التعاقد مع لاعبين أو ثلاثة بالفريق، فالأمور الحيوية لا يمكن أن يتم التنازل عنها بداعي الأزمة المالية مثل أهمية جلب مدرب أجنبي".

يذكر أن مباراة الإسماعيلي غدا ضد الطلائع سيقودها جهاز فني يرأسه خالد القماش ومعه حسني عبدربه مديراً للكرة، فيما يضم الفريق مجموعة من العناصر الشابة.