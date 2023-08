استجاب عملاء حرس الحدود الأمريكي، لبلاغ عن وصول قارب يقل مهاجرين غير شرعيين إلى شاطئ مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وأظهر مقطع فيديو منشور على منصة «X»، (تويتر سابقا)، قاربا تلاحقه طائرة هليكوبتر، فيما كان المهاجرون يقفزون من القارب ويهربون.

من جانبه، أفاد رئيس الدوريات في قطاع ميامي والتر سلوسار، بأن عناصره توجهت إلى مكان الحادث، وألقوا القبض على 17 مهاجرا، 16 مواطنا من هايتي وواحد من باهاما، وفق شبكة «روسيا اليوم».

أمريكيا أيضا، يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مع أكثر من عشرة مواطنين أوزبك، بعد اكتشاف أنهم وصلوا إلى الحدود الجنوبية مع المكسيك بمساعدة مهرب له علاقات مع تنظيم داعش.

وذكرت شبكة CNN الأمريكية أن المواطنين الأوزبك سمح لهم بدخول الولايات المتحدة بعد أن طلبوا اللجوء على الحدود الجنوبية مع المكسيك في وقت سابق من هذا العام، وقد اكتشف المسؤولون الأمريكيون في وقت لاحق أن المهرب الذي ساعدهم على الوصول إلى الحدود له علاقات مع داعش.

وبينما يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه لم يتم تحديد أي مؤامرة محددة لتنظيم داعش، لا يزال المسئولون يعملون على «تحديد وتقييم» جميع الأفراد الذين تمكنوا من الدخول إلى الولايات المتحدة، باعتبارهم تهديدات إجرامية محتملة، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون.

A boat full of illegal immigrants arrived on the shores of #Jupiter, #Florida pic.twitter.com/pWnXlwympj