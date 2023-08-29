محمد شريف يشارك في تعادل الخليج مع الحزم بالدوري السعودي

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وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد، تعادل الخليج مع الحزم 1/1.

وتقدم الخليج بهدف أحرزه فابيو مارتينز في الدقيقة 22 ، علما بأنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 75، وتعادل الحزم عن طريق فينا في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

ورفع الخليج رصيده إلى نقطتين في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف أمام الحزم الذي رفع رصيده إلى نقطتين في المركز السادس عشر.

ارتقى فريق التعاون للمركز الرابع في دوري روشن السعودي لكرة القدم، بفضل فوزه المثير على مضيفه الأخدود 1 /صفر اليوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة.

واهدر البرازيلي ماتيوس دوس سانتوس ضربة جزاء للتعاون في الدقيقة الثامنة لكنه عاد وسجل هدف الفوز في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

الفوز رفع رصيد التعاون إلى عشر نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط عن الهلال الوصيف والأهلي صاحب المركز الثالث وظل الأخدود في المركز الأخير بنقطة واحدة.