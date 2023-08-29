فرنسا تعلن مقتل أحد جنودها في عملية أمنية بالعراق

أعلنت فرنسا، اليوم، مقتل أحد عناصر قواتها الخاصة المشاركة في مكافحة تنظيم داعش بالعراق.

وقالت الرئاسة الفرنسية الإيليزي، في بيان، إن مقتل الجندي حدث بالأمس عندما كانت وحدة فرنسية تقدم دعما لوحدة عسكرية عراقية في عملية لمكافحة التنظيم، مضيفا أن جنودا آخرين أصيبوا بجروح في ذات العملية.

وكانت فرنسا قد أعلنت أيضا، في 21 أغسطس الجاري، مقتل أحد جنودها في العراق "خلال تمرين عملياتي أثناء مشاركته في بعثة لتدريب القوات العراقية"، بعد أيام من مقتل جندي آخر في حادث مروري في ذات البلد.

جدير بالذكر أن نحو 600 جندي فرنسي ينتشرون في العراق، في إطار ما تسمى بعملية شامال، الشق الفرنسي المشارك في التحالف الدولي الذي تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وترتكز المهمة الفرنسية على "الدعم العسكري الجوي والبحري لقوات الأمن العراقية" وكذلك تقديم المشورة للجيش، خاصة بعدما توقف التحالف عن تنفيذ أي عمليات برية منذ يناير 2022.