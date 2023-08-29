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أمريكا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 11:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 11:12 م

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستقدم حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار.

وتشمل المساعدات ذخيرة لقاذفات الصواريخ المتعددة من طراز هيمارز وصواريخ دفاع جوي وذخيرة للمدفعية.

وتعتبر الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لأوكرانيا في دفاعها ضد روسيا.

وبحسب وزارة الدفاع، قدمت الولايات المتحدة أو تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة ما يربو على 43 مليار دولار لكييف منذ نشوب الحرب في 24 فبراير 2022.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن في بيان مكتوب: "إن روسيا شنت هذه الحرب ويمكن أن تنهيها في أي وقت عن طريق سحب قواتها من أوكرانيا ووقف هجماتها الوحشية".

وأضاف بلينكن: "وحتى تفعل ذلك، ستقف الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا متحدين إلى جانب أوكرانيا، مهما استغرق الأمر".

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