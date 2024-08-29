رحب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بالتئام مجلس الدولة وانتخابه لهيئة الرئاسة المتمثلة في النائبين الأول والثاني.



وأكد صالح أن هذا الالتئام سيعزز من إعلاء مصلحة ليبيا من خلال تحقيق التوافق مع مجلس النواب.

ودعا صالح رئيس مجلس الدولة خالد المشري إلى العمل على الوصول إلى تقاربات وتوافقات مع مجلس النواب لحلحلة الأزمة الليبية وتحقيق الاستحقاق الانتخابي واستقرار البلاد.

وفي وقت سابق، قال مراسل روسيا اليوم إن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عقد يوم الأربعاء جلسته الرسمية بحضور 77 عضوا لاستكمال انتخابات هيئة رئاسة المجلس والتصويت على ورقة الانتخاب.

وأفاد بأن المجلس صوت على اعتماد رأي اللجنة القانونية بشأن الورقة المميزة بواقع 67 صوتا مؤيدا مقابل صوتين ضد، في حين امتنع 8 أعضاء عن التصويت.