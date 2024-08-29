ضبط سيدة بالجيزة تبث مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي

ألقت مباحث الآداب القبض على سيدة بالجيزة لبثها مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تصوير سيدة، لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة - مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.
ضبطت المتهمة وبحوزتها هاتف محمول به دلائل وآثار تؤكد نشاطها الآثم.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.