عمر خيرت يختتم مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بحفل جماهيري كبير (صور)

اختتم الموسيقار عمر خيرت فعاليات النسخة الثانية والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ32، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة برئاسة الدكتور عمرو القاضي.

شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا وصل إلى 10 آلاف مشاهد، وعاش جمهور موسيقار الشعب ليلة أوركسترالية رفيعة المستوى في أحد المعالم الأثرية بالقاهرة، حيث تميزت الليلة بتوافد جماهيري واسع.

فمنذ أن تحركت عصا المايسترو ناير ناجي ضابطة النغمات والحريصة على عدم إفلات نوتة من مسارها، حلت سكينة أرغمت أصوات المتحدثين على الانخفاض تماشيًا مع الصمت الساطع. عزف الموسيقار الكبير عمر خيرت باقة من أشهر موسيقاه الفنية الفريدة التي تحاكي القيم، وكان منها: "العاصفة، خلي بالك من عقلك، وجه القمر، حبيبة، هويد الليل، مسألة مبدأ 2، تيمة حب، زي الهوا، الداعية، الخواجة عبد القادر، خايف من بكرة ليه، الربيع، صابر يا عم صابر، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، قضية عم أحمد، وفيها حاجة حلوة".

سبق الحفل وصلة فنية قدمتها أوركسترا البراعم الصغيرة التابعة لمركز تنمية المواهب، تحت تدريب وقيادة المايسترو راجي المقدم، وإشراف مديرها الفني الدكتور سامح صابر، حيث قدموا مختارات موسيقية من المؤلفات الدرامية الشهيرة وأعمال الزمن الجميل التي نالت إعجاب واستحسان الحضور، وكان منها: "رأفت الهجان، البنات، المال والبنون، دموع في عيون وقحة، قلبي ومفتاحه، سهر الليالي، الضوء الشارد، الأقصر بلدنا، وميدلي (كلثوميات)"، إلى جانب مجموعة من المؤلفات العالمية مثل Bella Ciao، وCarnaval De Paris، وتتر "العالم يغني" (Popcorn).