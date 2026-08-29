يحجز الأدب مكانة بارزة في عالم الموضة حاليا، ومنذ سنوات بدأت أفكار الأعمال الأدبية في التسلسل إلى تصميمات الحقائب وغيرها.

تأتي أحدث الأمثلة من دار الأزياء الإيطالية للرجال برلوتي "Berluti"، التي اختارت رواية الأمير الصغير للكاتب الفرنسي أنطوان دو سانت-إكزوبيري مصدرًا لإلهام مجموعة من المنتجات الجلدية.

تقدم برلوتي القصة ضمن لغتها البصرية الخاصة، من خلال مجموعة من الأحذية والحقائب والمنتجات الجلدية الصغيرة، من المقرر طرحها في المتاجر خلال العام الجاري. وتظهر مقتطفات من الكتاب والرسومات على المنتجات عبر تقنيات التلوين اليدوي للجلود، وتركيب القطع الجلدية، والوشم على الجلد. وسوف تستحضر حقيبة Trois Nuit، أحد أشهر مشاهد الرواية، وهو مشهد الجبل، وفقا لمنصة ذا ناشيونال.

وضمن الحملة الجديدة لدار الأزياء تعاونها مع دار النشر الفرنسية جاليمار "Gallimard" لإصدار نسخة من أعمال نفس المؤلف مع تصميم علبة تقديم وأغلفة للكتاب باستخدام جلد "Venezia" الذي تشتهر الدار بتلوينه يدويًا.

برلوتي ليست الدار الوحيدة التي اكتشفت الإمكانات الإبداعية للنصوص الأدبية، فشركة الأقلام الألمانية مون بلان "Montblanc" استلهمت هي الأخرى قصة الأمير الصغير، عندما أطلقت عام 2018 أول مجموعة أقلام حبر ودفاتر وأجندات مزينة برسومات سانت-إكزوبيري وشخصيات عالمه الأدبي.

وفي الصين، احتفلت دار Boss للأزياء بالذكرى الثمانين لصدور القصة من خلال مجموعة خاصة من التصميمات طرحتها عام 2023.

الأمر غير مرتبط بهذا العمل الأدبي فقط، هناك كثير من الحالات التي يتم فيها استلهام الأدب داخل عالم الموضة، من بينها علامة الحقائب Olympia Le-Tan إذ حولت أغلفة كتب شهيرة إلى حقائب صغيرة مطرزة يدويًا، مستوحاة من أعمال أدبية مثل آنا كارنينا لليو تولستوي، والعجوز والبحر لإرنست همنجواي، ومانسفيلد بارك لجين أوستن، إلى جانب فن الحرب لسون تزو، عام 2009.

وسارت دار ديور "Dior" العالمية في اتجاه مشابه من خلال حقيبتها Book Tote عام 2018، وأعيد إصدارها مؤخرا مرة أخرى، فمنذ يونيو 2025، بدأت الحقيبة تحمل أغلفة الطبعات الأولى لعدد من الأعمال الأدبية الشهيرة، من بينها دراكولا لبرام ستوكر، والعلاقات الخطرة لشودرلو دو لاكلو، ويوليسيس لجيمس جويس، وأزهار الشر لتشارلز بودلير، وبدم بارد لترومان كابوت.

وتقول سارة ميسي، نائب رئيس منصة ذا ناشيونال والمتخصصة في مجال الموضة، إن "لطالما استعارت الموضة من الفن والموسيقى والسينما، ولكن يبدو الآن أن الأدب قد حان دوره ليحظى بالاهتمام، وبالنسبة للعلامات التجارية فإن جاذبية الكتاب واضحة فالكتاب يوحي بالثقافة والفضول والذوق الرفيع، وقادر على إثارة أحاديث وتصورات حول الشخص الذي يحمله"، في تقرير لها لذا ناشيونال.