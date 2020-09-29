استقرار أسعار العملات في بداية تعاملات اليوم

تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو نحو 18.32 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع، واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 20.21 جنيه للشراء 20.33 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية استقر الريال السعودي ليسجل 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي ليسجل 51.22 جنيه للشراء 51.65 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار العملات في البنك الأهلي، حيث استقر صرف الدولاربداية تعاملات اليوم في البنك الأهلي ليصل إلي 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وارتفع اليورو ليصل الي 18.30جنيه للشراء، 18.47جنيه للبيع ، وسجل الجنيه لإسترليني 20.15 جنيه للشراء، و 20.36 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الريال السعودي عند 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فيما تراجع الدينار الكويتي ليسجل 48.85 جنيه للشراء و51.59 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند 15.70جنيه للشراء و15.80جنيه للبيع، وارتفع اليورو 18.30 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع، كما ارتفع الجنيه الإسترليني ليسجل 20.15 جنيه للشراء، و20.35 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودى ليسجل 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وتراجع الدينار الكويتي ليسجل 48.85 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع