 السودان: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات - بوابة الشروق
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السودان: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 11:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 11:27 م

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات.

وأوضحت الوزارة، في بيان عن التقرير الوبائي ليوم السبت الماضي، أن الحالات الأربعة سُجلت منها اثنتان في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في كل من ولايتي الجزيرة (وسط) وكسلا (شرق)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 1248 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و610 حالات، بينها 836 وفاة، و6764 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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