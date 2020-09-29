آس: برشلونة مستعد للاستغناء عن ديمبيلي لصالح يونايتد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن برشلونة الإسباني مستعد لبيع لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن برشلونة على استعداد للاستغناء عن ديمبلي لصالح يونايتد، مقابل حوالي 50 إلى 60 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصفقة تمهد الطريق أمام البلاوجرانا للتوقيع مع ممفيس ديباي مهاجم ليون الفرنسي، وهو هدف رئيسي لرونالد كومان المدير الفني لبرشلونة.

وقال كومان الذي تولى تدريب برشلونة خلفا للمُقال كيكي سيتين، في وقت سابق من شهر سبتمبر لقناة فوكس سبورتس: "لكي يصل ديباي، يجب أن تبيع أولاً".

ووصل ديمبيلي إلى برشلونة مقابل 130 مليون يورو + الإضافات، قادما من بوروسيا دورتموند في صيف 2017، في أعقاب رحيل نيمار من كاتالونيا إلى باريس سان جيرمان.

ومنذ انتقال الجناح الفرنسي إلى البلاوجرانا لم يشارك إلا في 75 مباراة فقط في جميع المسابقات خلال السنوات الثلاث التي قضاها في النادي، نظرا لتعرضه للكثير من الإصابات خلال تلك الفترة.