 وزير الخارجية البريطاني: أمير الكويت ساهم في الحفاظ على السلام بالمنطقة - بوابة الشروق
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وزير الخارجية البريطاني: أمير الكويت ساهم في الحفاظ على السلام بالمنطقة

دومينيك راب
دومينيك راب
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 9:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 9:10 م
أعرب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن حزنه لسماع خبر وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، بصفته الأب المؤسس لمجلس التعاون الخليجي.

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، إن «الأمير الراحل ساهم على مدى عقود عديدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة»، معلنًا عن تقديم المملكة المتحدة بأحر التعازي للكويت.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.


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