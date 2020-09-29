وزير الخارجية البريطاني: أمير الكويت ساهم في الحفاظ على السلام بالمنطقة

أعرب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن حزنه لسماع خبر وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، بصفته الأب المؤسس لمجلس التعاون الخليجي.



وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، إن «الأمير الراحل ساهم على مدى عقود عديدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة»، معلنًا عن تقديم المملكة المتحدة بأحر التعازي للكويت.



وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.







Very sad to hear of the death of His Highness the Amir of Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah.

As a founding father of the GCC, he contributed over many decades to maintaining peace and stability in the region. The UK 🇬🇧 offers our sincere condolences to Kuwait. — Dominic Raab (@DominicRaab) September 29, 2020