محافظ بنى سويف يوجه بالتيسيرات اللازمة لإنجاح الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية

وجه محافظ بنى سويف محمد هانى غنيم رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولى قطاع الطب البيطري لتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتي بدأت يوم 19 من شهر سبتمبر الجاري وتستمر لمدة شهر طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

وشدد المحافظ - فى بيان صادر اليوم الثلاثاء على ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية .

من جانبه قال الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، إن إجمالي عدد الحيوانات التى تم تحصينها بلغ 21 ألفا و247 رأسا ، منها 18 ألفا و723 رأسا من الأبقار و2261 من الجاموس و264 من الأغنام والماعز، لافتا إلى أنه تم التجهيز للحملة قبل انطلاقها وتوفير كافة المستلزمات البيطرية.

وأوضح أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية وتستهدف ما يقرب من 200 ألف رأس من الثروة الحيوانية على مدار شهر كامل، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات وكذلك استمرار الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل إلتزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.