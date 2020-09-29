تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم" الفنان أحمد السقا، في ظهور استثنائي على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين.

خلال اللقاء يتحدث "السقا" عن تفاصيل علاقته بأبناء دفعته بمعهد الفنون المسرحية و"شلة المعهد" التي ضمت مجدي كامل ورامز جلال وأحمد حلمي ومحمد سعد، كما أوضح كيفية تحوله من ممثل في كواليس مسرح العرائس إلى الوقوف أمام الكاميرا، والأسباب التي دفعت والده بعدم دعمه خلال الخطوات الأولى من رحلته الفنية، كما يكشف عن طبيعة علاقته بوالده وطريقة تربيته له وكيف انعكست بالتبعية لطريقة تربيته لأولاده.

كما يتحدث السقا عن المشاهد الأكثر خطورة التي قدمها من خلال أعماله السينمائية، واستعرض قدراته في التمثيل والغناء وتحريك العرائس داخل مجموعة من الألعاب التلفزيونية التي سوف تعرض للمرة الأولى من خلال هذا اللقاء.