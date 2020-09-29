صلاح يدعم ميار شريف خلال مباراتها أمام بليسكوفا في رولان جاروس

يتابع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي مباراة اللاعبة المصرية ميار شريف أمام التشيكية بليسكوفا في الدور الأول من بطولات فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس).

ونشر محمد صلاح عدة صور عبر حسابه على موقع انستجرام للقطات من مباراة ميار شريف أمام بليسكوفا مصحوبة بتعليق منه عبارة عن عبارات رمزية للدلالة على دعمه ومساندته لإنجاز اللاعبة المصرية.

وتعد ميار شريف أول لاعب مصري على صعيد الرجال والسيدات يتمكن على الإطلاق من الوصول إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس، إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس (جراند سلام).

وكانت لاعبة النادي الأهلي قد تغلبت في الأدوار السابقة على الكولومبية ماريا كاميلا أوسوريو سيرانو، والأمريكية كاتي ماكنالي، والإيطالية جيوليا جاتو مونتيشوني، لتضرب موعدًا منتظرًا أمام بليسكوفا المصنفة الثانية في البطولة والرابعة عالميًا.

وأبدت ميار سعادتها في وقتٍ سابق بالدعم الذي قدّمه لها محمد صلاح خلال مشوارها في البطولة، حيث قالت في تصريحات عبر الموقع الرسمي للبطولة :"من اللطيف جدا أن أتلقى هذا الدعم من شخص مميز للغاية في مصر".

وأضافت :"صلاح شخص فريد، جعلني أشعر أن هناك شخص مهم يتابعني، حمدت الله على ذلك، ومن المميز بالنسبة لي أن يتعرف عليّ الناس، وأن يدركوا المجهود الذي أبذله وأنني أقوم بشيء مختلف، هذا يشكل مساندة الذهنية".