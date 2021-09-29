إصابة حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبد الفتاح بفيروس كورونا

أصيب الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح بفيروس كورونا، والذي أدى إلى توقف تصوير فيلمه الجديد "زومبي" الذي يشارك في بطولته مع علي ربيع وهاجر أحمد وعارفة عبد الرسول ومحمد محمود الذي انضم مؤخراً إلى بطولة الفيلم بدلًا عن أشرف عبد الباقي بعد اعتذاره عن استكمال العمل.

وكتب الميرغني في ستوري عبر انستجرام "الحمد لله والفضل لله انا بخير وأسرني بخير وبالفعل تم إصابتي بفيروس كورونا منذ عدة أيام ومازلت خاضع وملتزم للحجر المنزلي ومتابعة بروتوكول العلاج مع دكتور مختص أنا وإسراء وشكرا لكل من حاول الإتصال أو إرسال رسالة للإطمئنان ولكني أعتذر على عدم الرد ع أغلب الإتصالات والرسائل بسبب كثرتهم وأرجو منكم الدعاء والحمد لله على ما أصابنا".