إردوغان: حذرنا واشنطن وأثينا بشأن تسليح الجزر في بحر إيجه

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده وجهت تحذيرات للولايات المتحدة واليونان بشأن تسليح الجزر التي تتمتع بوضع غير عسكري في بحر إيجه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مساء الأربعاء خلال لقاء تلفزيوني محلي، ردًا على سؤال حول رصد طائرة مسيرة تركية مؤخرًا نقل اليونان عربات مدرعة إلى جزيرتين، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقال إردوغان: "وجهنا التحذيرات اللازمة للولايات المتحدة واليونان من خلال خارجيتنا، وأبلغنا الأمم المتحدة بالموضوع في 17 (أيلول) سبتمبر الجاري".

وأضاف: "ننتظر من الولايات المتحدة ألا تدفع اليونان للانخراط في حسابات خاطئة وألا تسمح بالتلاعب بالرأي العام الدولي".

وشدّد الرئيس التركي على أن الولايات المتحدة "لا تتصرف بطريقة عادلة" في التعامل بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأوضح أنه "ليس هناك مجال لمقارنة وضع تركيا في الناتو مع وضع اليونان، لأن الجيش التركي ضمن الخمسة الأوائل في الحلف سواء من حيث النفقات التي تدفعها أو القوات البرية والقوة التي تمنحها".

وبيّن أنه لا يمكن قبول إرسال الولايات المتحدة كل هذه الكمية من الأسلحة والذخائر والمدرعات إلى جزيرتي "ميديلّي" و"سيسام".

وأكّد أن المُسيّرات التركية رصدت وحددت جميع المدرعات التي قدمتها واشنطن للجانب اليوناني في الفترة الأخيرة، وكذلك الأماكن التي تمركزت فيها تلك المدرعات.

ولفت إلى أن المدرعات الأمريكية في اليونان "تستخدم لتهديد تركيا"، لكنها تنتشر بذريعة استخدامها ضد روسيا.

وشدّد على ضرورة نزع الأسلحة من الجزر التي تتمتع بوضع غير عسكري في بحر إيجه وفقًا لاتفاقية لوزان للسلام.

وكانت أنقرة قد تحدثت عن نقل أثينا 23 مدرعة إلى جزيرة ميديلّي (لسبوس) و18 أخرى إلى سيسام (ساموس) يومي 18 و21 أيلول/سبتمبر الجاري.