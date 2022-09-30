الجيش اللبناني يدعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف الممارسات العدائية

دعا الجيش اللبناني الأمم المتحدة للممارسة أقصى قدر من الضغط على إسرائيل من أجل وقف الممارسات التي وصفها الجانب اللبناني بالعدائية، مشددا على ضرورة انسحاب اسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة وخصوصا مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر والمناطق المحتلة الـ 13.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي ترأسه قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ورئيس البعثة اللواء أرولدو لاثارو بحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد منير شحاده ووفد من الجيش الإسرائيلي.

وأكد الجيش اللبناني ،في بيان له اليوم، أن الوفد الذي يمثله في الاجتماعات تطرق إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، وأعاد تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701 ومندرجاته كافة.

وأوضح الوفد أن لبنان يتحفظ على الخط الأزرق والمناطق الـ 17، حيث يوجد خرق دائم للخط الأزرق.