فرنسا تطلب من شركات النفط إعادة الملايين من براميل الديزل قريبا

تسعى فرنسا إلى تجديد مخزوناتها من الديزل في غضون الأشهر المقبلة، في خطوة أخرى من جانب دولة أوروبية لدعم إمدادات الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتريد الحكومة الفرنسية من الشركات تجديد مخزوناتها من الوقود التي تم إصدارها في فترة شهر يونيو تقريبا وذلك كجزء من عملية سحب أسهم منسقة عالميا .

وقال مصدر مطلع على هذا الأمر، إن الفكرة تكمن في إجراء عمليات إعادة التعبئة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وذلك دون أن يحدد الكمية.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الطاقة الفرنسية هذا الطلب .

يشار إلى أن فرنسا كانت مساهما كبيرا في الإصدارات النفطية التي وافقت عليها البلدان الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين. وتعهدت بتقديم 88ر7 مليون برميل من المنتجات النفطية - كلها من المخزونات العامة - كانت الغالبية العظمى منها من الوقود من نوع الديزل.

كما يشار إلى أن توقيت إعادة التخزين مهم لأن الاتحاد الأوروبي يستعد لقطع جميع عمليات التسليم المنقولة بحرا تقريبا من وقود الديزل - وكذلك المنتجات النفطية المكررة الأخرى - في أوائل العام المقبل من أكبر مورد خارجي له، ألا وهو روسيا.