الولايات المتحدة تحذر إيران من استهداف أمريكيين

حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إيران والجماعات المسلحة التي تدعمها من مهاجمة أمريكيين في الشرق الأوسط.

وقال الميجور جنرال بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان اليوم الأحد، إن "الوزير أوستن أوضح أنه إذا استخدمت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف أشخاص أمريكيين أو مصالح أمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن مواطنيها".

وأشار رايدر، إلى أن الولايات المتحدة "تحتفظ بقدرتها على نشر قوات في وقت قصير"، قائلا إن مجموعة حاملة الطائرات ابراهام لينكولن ستظل في مسرح القيادة المركزية الأمريكية، والذي يغطي منطقة الشرق الأوسطـ، ومجموعة "يو إس إس واساب البرمائية الجاهزة"، "سوف تواصل العمل في شرق البحر المتوسط".

وأضاف رايدر، أن الوجود البحري الأمريكي مدعوم بطائرات مقاتلة وهجومية و"سوف نعزز قدراتنا في الدعم الجوي الدفاعي في الأيام المقبلة".