 لبنان: استشهاد 17 شخصا من عائلة واحدة إثر غارة إسرائيلية على بلدة زبود في البقاع - بوابة الشروق
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لبنان: استشهاد 17 شخصا من عائلة واحدة إثر غارة إسرائيلية على بلدة زبود في البقاع

وكالات
نشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 2:24 م | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 2:24 م

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، باستشهاد 17 شخصا من عائلة واحدة إثر غارة إسرائيلية على بلدة زبود في البقاع.

وقال مراسلها في البقاع، إن «عائلة مؤلفة من 17 شخصا وأكثر ارتقت في الغارة التي ضربت زبود في البقاع الشمالي»، لافتًا إلى أن «البحث لايزال جاريًا عن ناجين تحت الأنقاض».

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام لبنانية محلية، مقتل ستة أشخاص على الأقل جنوب البلاد، وتسعة آخرين في وادي البقاع، معقل حزب الله شمال شرق لبنان.

وأشارت صحيفة «النهار» اللبنانية، إلى أن ثلاثة أشخاص قتلوا في بلدة عنقون بجنوب لبنان، وثلاثة آخرين قتلوا في مواقع أخرى عبر منطقة النبطية الجنوبية.

وفي تقرير منفصل، قالت الصحيفة إن تسعة أفراد من عائلة سورية، بينهم أطفال والأم لبنانية، قتلوا في منطقة وادي البقاع.

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