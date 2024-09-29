 الأهلي يخسر من برشلونة ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية لليد - بوابة الشروق
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الأهلي يخسر من برشلونة ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية لليد

الشروق
نشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 9:34 م | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 9:34 م

ضمن فريق الأهلي التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية رغم الخسارة من برشلونة الإسباني.

وفاز برشلونة بنتيجة 31-23، بعدما قدم الأحمر مباراة قوية خاصة في شوطها الثاني ونجح في تقليص الفارق عدة مرات قبل أن يستقر في النهاية على فارق 8 أهداف.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتفوق البارسا بنتيجة 17-10، بعد أظهر الفريق الإسباني قدرة كبيرة على تسجيل الأهداف واستغلال كل المحاولات المتاحة.

في المقابل أظهر الأهلي ارتباكا في البداية حيث تأخر بأربعة أهداف لهدف في أول الدقائق قبل أن يستعيد الفريق توازنه.

وسيتقابل الأهلي – الذي تأهل كأفضل فريق يحتل المركز الثاني - مع فيزبريم المجري في الدور نصف النهائي من البطولة على أن يواجه الفائز منهما المتأهل عن مباراة برشلونة مع ماجديبورج الألماني


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