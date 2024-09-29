الرئيس السيسي ينتقد مشاهد تدخين الضباط في الأفلام: إيه الكلام ده!

انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تركيز صناع الأفلام على إظهار ضابط الشرطة طوال الوقت ممسكًا بالسيجارة.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، صباح الأحد: «حتى في الأفلام كلها اللي بتيجي يجيب ضابط الشرطة السيجارة في بقه، خير يعني، هو ضابط الشرطة ميعرفش يفكر غير بالسيجارة ولا إيه؟».

وتوجه بحديثه إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية: «خير خير إيه الكلام ده؟!.. لا لا السيجارة والوزن».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور عدد من كبار الوزراء والمسئولين.