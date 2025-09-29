الشرطة الأمريكية: مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء إطلاق نار وحريق بكنيسة في ميشيجان

قالت السلطات الأمريكية إن مسلحا أطلق النار داخل كنيسة في ميشيجان خلال صلوات اليوم الأحد قبل أن يشعل النار على ما يبدو في المبنى، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة عدة أشخاص آخرين قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

وقال قائد الشرطة ويليام ريني للصحفيين إن مئات الأشخاص كانوا داخل كنيسة "يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة" في بلدة جراند بلانك عندما اقتحم رجل (40 عاما) بشاحنة صغيرة الباب الأمامي ثم خرج من السيارة وبدأ في إطلاق النار. وتعتقد الشرطة أنه "تعمد" إشعال النار في المبنى.

وتابع ريني أنه بعدما غادر الرجل الكنيسة، طارده اثنان من عناصر الشرطة و"تبادلوا معه إطلاق النار"، مما أسفر عن مقتل الرجل.

وتصاعد ألسنة النيران والدخان من الكنيسة لساعات قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، والبدء فى تفقد الحطام.

وأضاف ريني "نعتقد أننا سنجد بعض الضحايا الآخرين بمجرد أن نجد المنطقة التي اندلع فيها الحريق".

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين في إطلاق نار بالكنيسة التابعة لطائفة المورمون.

وأشارت إلى ن بلدة جراند بلانك تقع على بعد نحو 50 ميلا شمال مدينة ديترويت.

وأوضحت الشرطة أنه لا يوجد تهديد في الوقت الحالي على العامة، فيما لم تصدر السلطات أي تفاصيل بشأن حالة المصابين الذين نجوا من الحادث.

وتقع الكنيسة، التي تحيط بها ساحة انتظار سيارات ومساحة عشبية واسعة، بالقرب من مناطق سكنية وكنيسة "شهود يهوه" في جراند بلانك. ويبلغ عدد سكان المجتمع المحلي نحو 8 ألاف نسمة، ويقع على أطراف مدينة فلينت.

وقالت حاكمة ولاية ميشيجان، جريتشن ويتمر، في بيان إن قلبها ينفطر على مجتمع جراند بلانك. وأضافت: "العنف في أي مكان، وخاصة في دور العبادة، أمر غير مقبول".