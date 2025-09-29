التعليم في مصر الفرعونية يتصدر أنشطة ثقافة الغربية للتوعية بمخاطر الأمية والزهايمر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات والأنشطة بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، في إطار البرامج والأنشطة التثقيفية والتوعوية المقدمة مجانا من وزارة الثقافة.

في السياق، استقبلت مدرسة الشهيد علي عفت الابتدائية بطنطا، فعاليات الندوة التثقيفية، التي نظمتها مكتبة دار الكتب، بعنوان "التعليم في مصر الفرعونية"، أوضحت خلالها نصره الويشي، مفتشة الآثار بمنطقة وسط الدلتا، أن الحضارة المصرية القديمة من أعظم الحضارات على وجه الأرض، لافتة إلى أن التعليم في مصر الفرعونية كان يقوم على أسس دينية وثقافية واقتصادية، وشمل ثلاث مراحل رئيسية، هي: التعليم العام من سن 4 إلى 10 سنوات، ومرحلة النسخ حتى سن 15 عاما، ومرحلة التعليم العالي، التي كانت اختيارية، وضمت علوم الطب والهندسة والفلك وغيرها.

عن اليوم العالمي للزهايمر، ناقش قصر ثقافة طنطا، وبيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي، الأسباب وراء إصابة الشخص بالزهايمر، وذلك ضمن فعاليات توعوية، أقيمت بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ومن خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، حيث تم الحديث عن التعريف العلمي للمرض، وطرق العلاج المتاحة، ومن بينها: الدوائية والسلوكية والنفسية.

هذا وقد شهد ختام فعاليات شهر سبتمبر الجاري إقامة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، وضمت باقة منوعة من ورش الحكي للأطفال، بمكتبة أبو صير، وقرية الأطفال بسبرباي، بجانب محاضرات تثقيفية، ببيت ثقافة دهتورة، وقصر ثقافة غزل المحلة، ومكتبتي كفر حجازي ومحلة حسن، علاوة على أمسيات شعرية ولقاءات أدبية، ببيت ثقافة كفر الزيات.