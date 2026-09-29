حسن خليل رئيسًا لقسم الإعلام التربوي بـ«تربية نوعية القاهرة»

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أصدر الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتعيين الدكتور حسن محمد علي خليل، أستاذ الإذاعة والتليفزيون، رئيسًا لمجلس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية.

وجاء القرار بناءً على ما عرضه الدكتور طارق سمير محمد أمين، عميد كلية التربية النوعية، في إطار استكمال منظومة القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة والاستعانة بخبرات وكفاءات جديدة لدعم خطط التطوير.

ويستهدف القرار مواصلة تطوير قسم الإعلام التربوي، ودعم العملية التعليمية والبحثية، وخدمة طلاب القسم وأعضاء هيئة التدريس.

ويأتي تعيين حسن خليل ضمن قرارات أصدرها رئيس جامعة القاهرة لتعيين 20 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بعدد من كليات الجامعة.