ارتفاع قوي ومفاجئ في أرباح كومرتس بنك في الربع الثالث

أعلن مصرف (كومرتس بنك) الألماني أمس الاثنين، أنه حقق ارتفاعا قويا ومفاجئا في الأرباح في الربع الثالث من العام الحالي.

وأوضح ثاني أكبر مصرف تجاري في ألمانيا أن أرباحه في الفترة المشار إليها ارتفعت، وفقا لأرقام مؤقتة، بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من 2018، لتصل إلى 294 مليون يورو، وعزا البنك هذا الارتفاع إلى بيع مصرف إيبيز وتخفيض التكاليف وتراجع الاحتياطي للقروض المعدومة.

وجاء هذا الارتفاع بصورة أكبر مما كان المحللون يتوقعونه.

وارتفعت إيرادات كومرتس بنك، مدفوعة بعوامل خاصة، بنسبة 2% لتصل إلى نحو 2ر2 مليار يورو، كما ارتفعت أرباح التشغيل أيضا بصورة أكبر من المتوقع بنسبة نحو 30% إلى 448 مليون يورو.

وتركت هذه الأخبار أثرا إيجابيا على سعر سهم كومرتس بنك في البورصة الذي ارتفع في تعاملات بعد ظهر اليوم، ويعتزم المصرف الإعلان عن نتائجه الكاملة في الربع الثالث يوم السابع من نوفمبر المقبل.

كان المصرف أعلن نهاية الشهر الماضي عن برنامج صارم لإعادة الهيكلة وذلك بعد فشل مفاوضات الاندماج مع مصرف (دويتشه بنك)، أكبر مصرف تجاري في ألمانيا، وتأتي هذه الخطوة من جانب كومرتس بنك، الذي تمتلك الحكومة الألمانية جزءا منه، لمواجهة تدني أسعار الفائدة واشتداد المنافسة في القطاع المصرفي.

ويقع القطاع المصرفي تحت ضغوط بعد أن أجل البنك المركزي الأوروبي التحول إلى رفع أسعار الفائدة إلى أجل غير مسمى، وتكلف الفائدة العقابية على الأموال المخزونة لدى المصارف مليارات اليورو.