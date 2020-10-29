ظهور شعر بالذقن من العلامات الذكورية التي تميز الرجال على عكس النساء اللواتي يتمتعن ببشرة ناعمة وشعر صغير غير كثيف يزول سريعًا باستخدام إحدى وسائل إزالة الشعر، ولكن إذا لاحظت المرأة ظهور شعر داكن وثقيل في هذه المنطقة، فهذا يعني أنها تعاني من بعض الأمراض ومنها "الشعرانية".

والشعرانية عبارة عن حالة طبية تسببها متلازمة تكيس المبايض، وبمجرد إصابة المرأة بهذه الحالة يظهر لديها شعر غير مرغوب فيه بأغلب أنحاء الجسم وفي مقدمتها (الذقن - الوجه - الصدر).

وإذا كان الشعر الكثيف الذي يظهر في منطقة الذقن قليل ويتم التخلص منه عبر الملقاط، فهذا يعني أن المرأة تعاني من زيادة في هرمون الذكورة، وليس متلازمة تكيس المبايض، ويرتفع هذا الهرمون في فترة البلوغ ويستقر بعد فترة ليس بالطويلة، ويصاحب ذلك تغير في لون شعر الرأس وميله لأن يكون أكثر تصبغًا وسمكًا لأنه يقوم بتنشيط المستقبلات في بصيلات الشعر؛ ما يجعلها سميكة، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إينديا" الهندية.

ويظهر الشعر في الذقن وبعض أجزاء الجسم بكثافة أيضًا إذا كانت المرأة قد قاربت على سن اليأس؛ حيث إن جسمها في هذه المرحلة يتعرض لنقص في هرمون الإستروجين، وهو هرمون الأنوثة، ويصاحب ذلك علامات أخرى، أبرزها خشونة الجلد وفرط التصبغ.

وحسبما ذكر موقع "هيلث لاين نيتوركس" الأمريكي الخاص بالحياة الصحية، فإن من أسباب شعر الذقن لدى المرأة أو اختلاف كثافة شعر جسمها بشكل عام، هو إصابتها بداء "كوشينج" وهو مرض يتسبب في إنتاج الجسم لنسبة كبيرة من الكورتيزول؛ ما يؤدي لزيادة الوزن والصداع المستمر ومشاكل في نسبة السكر في الدم وارتفع مستويات الأندروجين (هرمونات الذكورة)، ويمكن عبر بعض الأدوية التخلص من المرض، مثل الستيرويدات الابتنائية أو السيكلوسبورين.

وعن التخلص من شعر الذقن، فهناك عدة طرق لفعل ذلك، مثل الليزر أو الخيوط أو كريمات إزالة الشعر المستخدمة في باقي أنحاء الجسم أو الشفرات.