المنظمة العربية للسياحة تقدم دورات متخصصة في الأمن السياحي

قال حمود بن محمد الجريسي، مدير عام إدارة الأمن السياحي بالمنظمة العربية للسياحة، في نهاية الدورة التدريبية السادسة التي أقامتها المنظمة بعنوان "الأمن السياحي"، إنه شارك بالدورة أكثر من 1150 متدربًا من المحيط إلى الخليج.



وأضاف الجريسي أن الأمانة العامة للمنظمة استجابت لمطالب الوفود العربية في نهاية الدورة، حول تنفيذ عدة دورات تخدم هذا القطاع الهام، انطلاقًا من رؤية المنظمة أن الأمن والسياحة وجهان لعملة واحدة، مؤكداً أن إدارة الأمن السياحي بالمنظمة ستسعى لتنفيذ عدة دورات متخصصة تخدم هذا القطاع، وأولها ستكون في مجال إجراءات الأمن والسلامة في المنشآت السياحية، لما لها من الأهمية في خدمة صناعة السياحة وتنميتها.



وقدم الدورة اللواء دكتور إيهاب العماوي أستاذ العلوم الأمنية والقانونية، وهيئة المؤهلات باسكتلاندا، بحضور مندوبي وزارات السياحة والداخلية العرب، والعاملين بقطاعي السياحة والطيران.