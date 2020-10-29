ارتفاع معدل التضخم في زامبيا خلال الشهر الجاري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع معدل التضخم في زامبيا خلال شهر أكتوبر الجاري للشهر الثاني على التوالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مولينجا موسيبا، أحد المسؤولين بوكالة الاحصاءات إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 16% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 7ر15% في سبتمبر الماضي.

وقد ارتفعت التكاليف بنسبة 3ر1% خلال الشهر الجاري.

وقال موسيبا إن زيادة معدل التضخم ترجع بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وارتفع معدل التضخم السنوي للأغذية بنسبة 6ر14% في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 14% في سبتمبر الماضي.

يذكر أن زامبيا سجلت حتى الآن 16 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 350 حالة وفاة بالفيروس.