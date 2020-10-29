 ارتفاع معدل التضخم في زامبيا خلال الشهر الجاري - بوابة الشروق
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ارتفاع معدل التضخم في زامبيا خلال الشهر الجاري

د ب أ
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:50 م | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:50 م

ارتفع معدل التضخم في زامبيا خلال شهر أكتوبر الجاري للشهر الثاني على التوالي.

 

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مولينجا موسيبا، أحد المسؤولين بوكالة الاحصاءات إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 16% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

 

وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 7ر15% في سبتمبر الماضي.

 

وقد ارتفعت التكاليف بنسبة 3ر1% خلال الشهر الجاري.

 

وقال موسيبا إن زيادة معدل التضخم ترجع بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

 

وارتفع معدل التضخم السنوي للأغذية بنسبة 6ر14% في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 14% في سبتمبر الماضي.

 

يذكر أن زامبيا سجلت حتى الآن 16 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 350 حالة وفاة بالفيروس.

 


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