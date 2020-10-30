السنيورة: مطلب لبناني واضح باحترام حدود منطقته الاقتصادية الخالصة

السنيورة: ترسيم حدود لبنان البحرية تزيل الزرائع التي يعتمدها حزب الله للاستمرار بسلاحه

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، إن قبرص «نكلت» بالاتفاق النمطي الذي وقعته حكومته معها، معربًا عن رفضه زعم قبرص بأنها ذهبت إلى إسرائيل، بسبب عدم وجود أحد لتتحدث معه.

وأضاف السنيورة، في لقاء خاص لـ«نشرة المساء» المذاعة عبر فضائية «العربية»، مساء الخميس، أن هناك مطلبًا لبنانيًا واضحًا باحترام حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، متابعًا: «هذا الأمر يجري التشاور به، لكنه سيتطلب وقتا للبحث».

وأوضح أن المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع إسرائيل كانت ضرورية، ليحدد لبنان منطقته الاقتصادية الخالصة، مضيفًا: «كنا نريدها أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة، لكن الطرف الأمريكي وفر هذا الدور، من خلال الوجود الفاعل».

وتابع: «راض عن هذا الأمر، وإن كنت أفضل أن يكون الممثلون للبنان جميعهم من العسكريين»، لافتًا إلى أن ترسيم الحدود البحرية يوقف حجج حزب الله للإبقاء على سلاحه.

وأشار إلى ضرورة البت في تحديد ملكية منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بحل المشكلة ما بين لبنان وسوريا، حتى تنسحب إسرائيل، وبالتالي تزول الزرائع التي يعتمدها حزب الله على الاستمرار بسلاحه.

وعن مسألة إنتاج الغاز في منطقة شرق المتوسط، أكد أنه ليس هناك سوى قبرص؛ بدأت بالاستكشاف والإنتاج في بعض المناطق، إضافة إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أن عملية نقل الإنتاج إلى الأسواق الدولية معقدة.