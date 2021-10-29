فصائل المعارضة تبدأ عملية عسكرية ضد قوات قسد في ريف حلب

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بدأت فصائل المعارضة السورية عملية عسكرية في ريف حلب ضد قوات سورية الديمقراطية/ قسد اليوم الخميس.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير لوكالة الأنباء الألمانية إن " اشتباكات بدأت مساء اليوم بين فصائل المعارضة وقوات قسد على محاور كفر كلبين وكلجبرين بريف حلب الشمالي وأن تعزيزات عسكرية توجهت من مدينة عزاز باتجاه خطوط الجبهة".

وأضاف القائد العسكري " رفعت جميع فصائل المعارضة جاهزيتها على كل الجبهات وبانتظار ساعة الصفر لبدء العمليات العسكرية ضد مواقع قسد في مناطق شمال سورية ".

وبدأت فصائل المعارضة والجيش التركي بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق ريف ادلب وحلب الشمالي ومنطقة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي ومدينة تل تمر بريف الحسكة الغربي ، ونقلت وسائل إعلام تابعة للمعارضة السورية أن قيادة الجيش التركي دعت قبل أيام قادة الفصائل للاجتماع في أنقرة مع قادة فصائل المعارضة السورية للتحضير للعمليات العسكرية شمال سورية.

وأعلن المسؤولين الأتراك عن عملية عسكرية سوف تنطلق خلال الأيام المقبلة ضد قوات سورية الديمقراطية، في تلك المناطق، كما بدأت باستهداف قادة وحدات حماية الشعب الكردي وقسد في مناطق شمال سورية بواسطة طائرات مسيرة.