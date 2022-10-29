حرصت المطربة اللبنانية إليسا، على دعم صديقتها المطربة شيرين عبد الوهاب في محنتها الأخيرة، وذلك أثناء حفلها مساء الجمعة، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقالت إليسا على مسرح حفلها: «أريد تقديم تحية ودعم لشيرين من خلالكم، بأغنية لنخبرها أننا نحبها ونتمنى أن تعودي بيننا لأنك فنانة مهمة جدا، وموقفك الآن مش فظيع».

وغنت إليسا أغنية «مشاعر»، تتر مسلسل «حكاية حياة» التي قدمتها شيرين عبد الوهاب عام 2013، وهي من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم.

وأحيت المطربتان إليسا وهيفاء وهبي، حفلا غنائيا على مسرح محمد عبده بمنطقة أرينا بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 بنسخته الثالثة.

وقالت الصفحة الرسمية لـ"موسم الرياض"، عبر موقع "تويتر": "الجمهور زاد الليلة جمال ونغم في حفلة الفنانة هيفاء وهبي والفنانة إليسا في بوليفارد رياض سيتي".

وكان رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، قد نشر في وقت سابق، بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"ننتظركم في حفلة ضخمة تجمع النجمة إليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم 28 أكتوبر على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد الرياض".

