السفير الروسي يدعو واشنطن إلى استعادة الأسلحة النووية التي أرسلتها لدول أخرى

دعا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، واشنطن، إلى استعادة الأسلحة النووية التي أرسلتها لدول أخرى، بحسب وكالة الأنباء الروسية تاس.



وقال السفير أنتونوف: "في هذه الأوقات المفعمة بالتوتر والمخاطر المتزايدة، يقع على كاهل الدول النووية مسؤولية خاصة للحيلولة دون التصعيد".



وجاء ذلك في معرض تعقيب السفير على مقال نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية يفيد بأن الولايات المتحدة سوف تسرع وتيرة خطط تخزين قنابل الجاذبية طراز بي 61 – 12 التي تلقى من الجو، في أوروبا.



وأضاف: "ورغم ذلك، أدعو مجددا واشنطن إلى إعادة كل الأسلحة النووية التي أرسلتها إلى الخارج، إلى أراضيها، والقضاء على البنية التحتية الخارجية لتخزينها وصيانتها، والتخلي عن ممارسة محاكاة استخدام مثل تلك الأسلحة بما في ذلك القوات من دول غير نووية في إطار (المهام النووية المشتركة) التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والتي تتعارض مع المبادئ الأساسي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".



وأكد أنتونوف أن "مسؤولي الحكومات يشيرون بشكل تقليدي إلى تلك الأسلحة على أنها تكتيكية ويقولون إن ترسانة روسيا من الأسلحة المماثلة أكبر بكثير من نظيرتها الأمريكية. ولكنهم لا يكشفون عن حقيقة أن كل الأسلحة النووية التكتيكية مخزنة في منشآت مركزية بروسيا ولا تشكل خطرا على الولايات المتحدة".