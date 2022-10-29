اجتماع وزارى عربي لمتابعة تنفيذ قرارات قمة تونس 2019

عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعا لها على المستوى الوزارى؛ لاستكمال التقرير الذى أعدته الهيئة على مستوى المندوبين وكبار المسئولين يوم الأربعاء الماضى، بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات القمة العربية فى تونس مارس 2019، ومدى التزام هذه الدول لتنفيذ هذه القرارات.

وتضم الهيئة فى عضويتها ترويكا القمة وهى تونس "رئيسا " والسعودية والجزائر، وترويكا المجلس الوزارى وهى مصر وقطر والكويت والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وسوف ترفع الهيئة هذا التقرير إلى القمة العربية فى دورتها الحادية والثلاثين بالجزائر والمقررانطلاقها الثلاثاء المقبل وتستمر على مدى يومين.