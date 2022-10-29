أبو الغيط يلتقي وزير خارجية الكويت قبيل قمة الجزائر

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وزير خارجية الكويت، وذلك بمقر إقامة الأمين العام في العاصمة الجزائرية التي تحتضن القمة العربية الحادية والثلاثين التي تنطلق أعمالها الثلاثاء المقبل.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط حرص على تقديم التهنئة مُجدداً للوزير الكويتي على اختياره للمنصب، مُشيداً بخبرته الدبلوماسية الطويلة، ومُتمنياً له التوفيق في استكمال مسيرة بلاده على الصعيد الخارجي، لا سيما دورها المهم والفاعل في إطار منظومة العمل العربي المشترك.

وأوضح رشدي أن اللقاء ركز على مُجريات القمة العربية، التي تُعقد اجتماعاتها التحضيرية في هذه الأثناء، حيث اتفق الطرفان على أهمية الوصول إلى حالة من التوافق حيال مختلف القضايا المطروحة، بالنظر إلى التحديات الدولية الهائلة التي تحتم على الجانب العربي المزيد من التكتل ووحدة الصف.