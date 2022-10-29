المصري يفوز على إنبي بثنائية في الدوري الممتاز

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا بهدفين دون رد على نظيره إنبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وسجل مروان حمدي هدف التقدم للفريق البورسعيدي في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف زميله الجزائري عبد الرحيم دغموم الهدف الثاني في الدقيقة 89، لينتهي اللقاء بفوز المصري بثنائية نظيفة.

وبتلك النتيجة، رفع المصري رصيده للنقطة الرابعة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد إنبي عند نقطة وحيدة في المركز الثالث عشر.

ومن المقرر أن يواجه فريق إنبي نظيره الزمالك يوم الأربعاء القادم، على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.