صحيفة إسرائيلية: إيقاف مساعدة زوجة نتنياهو عن العمل بسبب منشورات تحريضية

أفادت صحيفة هآرتس العبرية، بأنه تم إيقاف مساعدة سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن العمل لمدة أسبوعين.

جاء ذلك بعد منشورات تحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي ألقت فيها باللوم في هجوم السابع من أكتوبر، على وسائل الإعلام والمعارضة.

وقالت الصحيفة إن تسيبي نافون مساعدة سارة نتنياهو، سارة، التي تم تأديبها بسبب منشورات تحريضية، تم إيقافها عن عملها لمدة أسبوعين. وأضافت أن لجنة الخدمة المدنية بدأت اتخاذ الإجراءات التأديبية، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

وبحسب الصحيفة، فإن نافون ألقت في منشوراتها باللوم في هجوم حركة حماس على وسائل الإعلام والمدعين العامين واليساريين وزعيم المعارضة يائير لابيد والمتظاهرين (في إشارة إلى الاحتجاجات على التعديلات القضائية).

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8005 أشخاص في إحصاء رسمي لكنه غير نهائي.