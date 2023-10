الصحة العالمية: المستشفيات في غزة مكتظة بالمرضى والقطاع بحاجة لمزيد من الإمدادات الطبية

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة تمكنت صباح اليوم، من التواصل مع أعضائها المتواجدين في قطاع غزة المحاصر.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، إن «أعضاء المنظمة وعائلاتهم ليسوا في مأمن، كما هو الحال مع جميع المواطنين في غزة».

وذكر أن الليلتين الماضيتين شهدتا تصعيدًا كبيرًا في القطاع؛ بسبب تكثيف الضربات الجوية، مع استمرار قطع إمدادات الوقود والمياه والكهرباء والاتصالات، وعدم وجود ملاجئ آمنة للمواطنين.

وأضاف: «المستشفيات في غزة مكتظة بالمرضى وهناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات الطبية».

وجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وحماية المرافق الصحية والعاملين في المجال الإنساني، والعمل من أجل تحقيق السلام الدائم.

We managed to hear back from all our colleagues in #Gaza this morning.



As with everyone in Gaza, they and their families are not safe.



They said the last two nights were extremely tense with a lot of air strikes - without fuel, water, electricity, connectivity and safe shelter…