عدلي القيعي: الكل يتآمر على الأهلي

أكد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أن هناك تآمر على الأهلي فيما يخص تعديل موعد مباراة الذهاب أمام صن داونز ولعبها عصرًا.

قال عدلي القيعي عبر قناة "أون تايم سبورتس":" موعد مباراة الأهلي؟ الكل يتآمر على الأهلي بمبدأ كفاية عليه كده، بتدخل من الكاف وأيضا الرعاة، لخلق حالة أكبر من الحراك والتنافسية".

أضاف عدلي القيعي:" الرعاة أحيانا يتدخلون مثلما حدث مع محمد أبو تريكة في كأس العالم للأندية".

أوضح عدلي القيعي:" اللعب ظهرا يتنافى مع خطة الاتحاد الأفريقي التي أكدها منذ سنوات بأن أي فريق لا يملك ملعبا بأعمدة إنارة، يلعب خارج أرضه".

أكد عدلي القيعي:" لا أخاف على الأهلي إلا من الأهلي، فإذا كان الفريق في يومه ويؤدي بمستواه، ليكن ما يكن، لا مشكلة".

أتم عدلي القيعي:" لابد من تحكيم عادل في مباراة صن داونز، كل مباراة ركلة جزاء غير محتسبة وهدف ملغي".