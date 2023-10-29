بريطانيا وفرنسا تؤكدان على أهمية إدخال المساعدات إلى غزة

ذكرت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبرا في مكالمة هاتفية، اليوم الأحد، عن قلقهما فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال متحدث باسم سوناك في بيان "شدد الزعيمان على أهمية إيصال الدعم الإنساني العاجل إلى غزة. واتفقا على العمل معا في الجهود الرامية إلى إيصال الغذاء والوقود والمياه والأدوية الضرورية لمن يحتاجون إليها وإخراج الرعايا الأجانب"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف "عبر (الزعيمان) عن قلقهما المشترك إزاء خطر التصعيد في المنطقة الأوسع، لا‭‭ ‬‬سيما في الضفة الغربية".

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، حيث استشهد إجمالا 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة. كما استشهد 116 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وفا).

فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما لا يقل عن 230 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة.