وزير الصناعة للنواب: نعمل على استقطاب صناعات جديدة للمساهمة بـ20% من الناتج القومي

قال أحمد سمير وزير الصناعة، إن الوزارة حريصة على استقطاب صناعات جديدة للوصول إلى 20% من الناتج القومي.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأحد، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة.

وكشف الوزير للنواب عن قرب الانتهاء من مشروع قانون بشأن الـ152 فرصة الاستثمارية المستهدفة لتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد قبل نهاية العام الجاري، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

واختتم سمير بأن الـ152 فرصة تستهدف صناعات استراتيجية كبيرة، على رأسها الصناعات الغذائية والدوائية، مضيفا أن المشروع يتم مراجعته حاليا بوزارة العدل.